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«Марсель» отстранил Эвра от работы за удар болельщика

03.11.2017 23:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Президент «Марселя» Жак-Анри Эйро встретился с защитником Патрисом Эвра и сообщил ему временном отстранении от работы.

Эвра будет позже приглашен на встречу, на которой примут решение о дальнейших дисциплинарных мерах.

В заявлении «Марселя» также говорится, что ведется расследование в отношении фанатов, которые оскорбляли Эвра. При этом отмечается, что игрок должен был вести себя сдержаннее и не реагировать на провокации.

Напомним, что перед матчем Лиги Европы против «Витории Гимараэш» 36-летний футболист ударил одного болельщика ногой и получил красную карточку.

Сообщалось, что Эвра будет дисквалифицирован минимум на 5 матчей.

Эвра бьет фаната «Марселя» в стиле Кантона

 
 
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Президент «Марселя» Жак-Анри Эйро встретился с защитником Патрисом Эвра и сообщил ему временном отстранении от работы.

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