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Стивенс снялась с матча в Чжухае. Зрители освистали американку

03.11.2017 23:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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13-я ракетка мира Слоун Стивенс, которая вошла в состав сборной США на финальный матч Кубка федерации против белорусок, встречалась с чешкой Барборой Стрыцовой на турнире в Чжухае.

В двух розыгрышах Стивенс демонстративно не реагировала на мяч после ударов соперницы.

0:5 (количество выигранных очков — 5:21) американка вызвала на корт врача, но после краткой беседы с ним от медицинской помощи на корте отказалась, отдав предпочтение снятию с игры из-за травмы колена.

Зрители встретили действия Стивенс гулом негодования и свистом.

 
 
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13-я ракетка мира Слоун Стивенс, которая вошла в состав сборной США на финальный матч Кубка федерации против белорусок, встречалась с чешкой Барборой Стрыцовой на...

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