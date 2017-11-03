Стивенс снялась с матча в Чжухае. Зрители освистали американку

13-я ракетка мира Слоун Стивенс, которая вошла в состав сборной США на финальный матч Кубка федерации против белорусок, встречалась с чешкой Барборой Стрыцовой на турнире в Чжухае.

В двух розыгрышах Стивенс демонстративно не реагировала на мяч после ударов соперницы.

0:5 (количество выигранных очков — 5:21) американка вызвала на корт врача, но после краткой беседы с ним от медицинской помощи на корте отказалась, отдав предпочтение снятию с игры из-за травмы колена.

Зрители встретили действия Стивенс гулом негодования и свистом.