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Стивенс снялась с матча в Чжухае. Зрители освистали американку
03.11.2017 23:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
13-я ракетка мира Слоун Стивенс, которая вошла в состав сборной США на финальный матч Кубка федерации против белорусок, встречалась с чешкой Барборой Стрыцовой на турнире в Чжухае.
В двух розыгрышах Стивенс демонстративно не реагировала на мяч после ударов соперницы.
0:5 (количество выигранных очков — 5:21) американка вызвала на корт врача, но после краткой беседы с ним от медицинской помощи на корте отказалась, отдав предпочтение снятию с игры из-за травмы колена.
Зрители встретили действия Стивенс гулом негодования и свистом.
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13-я ракетка мира Слоун Стивенс, которая вошла в состав сборной США на финальный матч Кубка федерации против белорусок, встречалась с чешкой Барборой Стрыцовой на...
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