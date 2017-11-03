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Полузащитник "Арсенала" Касорла едва не остался без ноги из-за инфекции

03.11.2017 22:46 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 ноя — Sputnik. Полузащитник лондонского футбольного клуба "Арсенал" Санти Касорла едва не остался без ноги из-за инфекции, хавбек перенес восемь операций, сообщает издание Marca.

Испанец не выходил на поле с октября прошлого года из-за повреждения ноги. Предполагалось, что восстановление займет порядка трех месяцев, но лечение затянулось. После одной из операций в кровь 32-летнего футболиста попала инфекция, вызвавшая гангрену. В результате многочисленных операций он потерял восемь сантиметров сухожилий правой лодыжки. В какой-то момент врачи действительно хотели ампутировать ногу. Своевременное лечение помогло избежать этой процедуры.

Публикация от MARCA (@marca) Ноя 2 2017 в 3:32 PDT

"Врачи говорили мне, чтобы я радовался, что снова смогу гулять с сыном", — сказал Касорла.

Он добавил, что почти каждый день получает слова поддержки от партнеров по сборной Андреса Иньесты, Давида Сильвы и других.

"У меня нет шансов заиграть до января, но затем я вернусь", — заверил хавбек.

"Он до сих пор не приступил к тренировкам в общей группе, ему нужно будет сыграть несколько матчей за резервную команду. Если все пойдет хорошо, он сыграет после Рождества", – сообщил главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер.

Открытую рану на ахилле пришлось закрывать пересадкой кожи с руки. Из-за этого половина татуировки Касорлы с именем дочери оказалась на ноге.

 
Теги: Минск
 
 
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Докторам потребовалась кожа с его руки, чтобы закрыть рану в области лодыжки.

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