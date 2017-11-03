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Полузащитник "Арсенала" Касорла едва не остался без ноги из-за инфекции
03.11.2017 22:46 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 ноя — Sputnik. Полузащитник лондонского футбольного клуба "Арсенал" Санти Касорла едва не остался без ноги из-за инфекции, хавбек перенес восемь операций, сообщает издание Marca.
Испанец не выходил на поле с октября прошлого года из-за повреждения ноги. Предполагалось, что восстановление займет порядка трех месяцев, но лечение затянулось. После одной из операций в кровь 32-летнего футболиста попала инфекция, вызвавшая гангрену. В результате многочисленных операций он потерял восемь сантиметров сухожилий правой лодыжки. В какой-то момент врачи действительно хотели ампутировать ногу. Своевременное лечение помогло избежать этой процедуры.
"Врачи говорили мне, чтобы я радовался, что снова смогу гулять с сыном", — сказал Касорла.
Он добавил, что почти каждый день получает слова поддержки от партнеров по сборной Андреса Иньесты, Давида Сильвы и других.
"У меня нет шансов заиграть до января, но затем я вернусь", — заверил хавбек.
"Он до сих пор не приступил к тренировкам в общей группе, ему нужно будет сыграть несколько матчей за резервную команду. Если все пойдет хорошо, он сыграет после Рождества", – сообщил главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер.
Открытую рану на ахилле пришлось закрывать пересадкой кожи с руки. Из-за этого половина татуировки Касорлы с именем дочери оказалась на ноге.
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Докторам потребовалась кожа с его руки, чтобы закрыть рану в области лодыжки.
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