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Жарко понравилась атмосфера в команде перед финалом Кубка Федерации

03.11.2017 22:12 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 ноя — Sputnik. Вице-премьеру Беларуси Василию Жарко понравилась атмосфера в женской сборной накануне финала Кубка Федерации против сборной США, сообщили Sputnik в пресс-службе Министерства спорта и туризма республики.

Жарко понравилась атмосфера в команде перед финалом Кубка Федерации
© AP/ Alastair Grant
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В пятницу Жарко провел встречу с белорусскими теннисистками, которые ведут активную подготовку к предстоящему финалу. Заместитель премьер-министра пообщался также с главным тренером национальной команды Беларуси по теннису Владимиром Волчковым и капитаном женской команды Эдуардом Дубровым. Специалисты рассказали Жарко о некоторых нюансах подготовки к предстоящему матчу, а также о психологическом климате в сборной.

"Мне нравится, что в команде очень хорошая внутренняя атмосфера. С девчатами работают профессионалы, в чьей компетенции мы ничуть не сомневаемся. Уверен, на матче каждый проявит свои лучшие качества, а зрители обеспечат мощную поддержку, которая придаст нашим девчатам дополнительную уверенность", — сказал Жарко.

В свою очередь члены сборной Александра Саснович, Арина Соболенко и Вера Лапко заверили, что никаких проблем с подготовкой к матчу у них нет. Спортсменки тренируются в штатном режиме, а настроение у всех боевое.

На этой неделе стал известен предварительный состав белорусской команды на финал Кубка Федерации, в него попали Соболенко, Саснович, Лапко и Лидия Мороз. Наставник американской команды Кэти Риналди вызвала в тренировочный лагерь Коко Вандевеге, Слоан Стивенс, Шелби Роджерс и Элисон Риске.

Финальный матч Кубка Федерации состоится 11-12 ноября в Минске на "Чижовка-арена". В субботу, 11 ноября, состоятся два одиночных поединка, а 12 ноября пройдут еще две одиночные игры и парный матч.

 
Теги: Минск
 
 
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Вся белорусская команда работает с огромной самоотдачей, настроение у теннисисток боевое.

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