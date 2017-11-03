Юрий Пунтус: «Назло всем тем, кто этого желает, сделаем так, что «Славия» не покинет высший дивизион»

Главный тренер «Славии» Юрий Пунтус прокомментировал результат матча с (3:5).

– Мы понимали, что это за игра. Понятно, что мы ехали не проигрывать, тем более так, как получилось в итоге. В моем понимании мы поиграли в неплохой футбол где-то минут 35. За это время мы могли перевернуть ситуацию в свою пользу, нам лишь нужно было реализовать свои моменты.

Однако затем мы пропустили. Здесь, наверное, сказалась психология. Плюс, конечно, и наше мастерство таково. Хотя, наверное, стоит отдать должное и нашему сопернику, который заставил так нас играть.

Сзади мы играли как анархисты, кто во что горазд. Мы забыли все принципы. Сегодня очень здорово «Днепр» смотрелся впереди за счет быстрых отрывов. Наши защитники не поспевали за соперником и делали те детские ошибки, которые непозволительны. Исходя из этого и получился такой счет.

Конечно, хотелось, забив три гола, не проиграть. Наверное, классная команда и не может себе такого позволить. К сожалению, это не про нас. Сегодня мы сыграли как команда первой лиги, но это не значит, что мы уже сдались и подняли руки. Мы назло всем тем, кто этого желает, сделаем так, что команда не покинет высший дивизион. Мы представляем, что нам предстоит в последних двух матчах, и мы все сделаем, чтобы остаться в высшей лиге.

- Раньше вы говорили, что уверены в том, что команда останется в высшей лиге. Вы до сих пор сохраняете эту уверенность?

– Да, я в этом уверен.

- А кого вы видите аутсайдером?

– Это не ко мне вопрос. Я говорю про то, что «Славия» будет в высшей лиге. Мы через два тура все узнаем. Поэтому зачем гадать на кофейной гуще и кому-то желать зла. Считаю, что все решится на футбольном поле, – сказал Пунтус.

Напомним, «Славия» после 28 игр набрала 20 очков и занимает предпоследнее место.