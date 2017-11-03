МИНСК, 3 ноя – Sputnik. Президент французского футбольного клуба "Олимпик Марсель " Жак-Анри Эйро принял решение временно отстранить защитника Патриса Эвра от игр за хулиганскую выходку в Португалии перед игрой Лиги Европы с "Виторией", говорится в сообщении клуба.

Эвра в четверг 2 ноября получил красную карточку еще до начала матча за то, что на разминке ногой ударил в голову болельщика "Виктории" .

"Президент "Марселя" встретился с Эвра и сообщил ему об отстранении", – говорится в сообщении.

По информации клуба, согласно предварительному расследованию инцидента фанаты "Виктории" на разминке провоцировали игроков "Марселя" – они позволили себе оскорбительные высказывания в отношении одного из членов французской команды.

Ранее клуб уже осудил поведение Эвра на стадионе "Афонсу Энрикиш" в португальском городе Гимарайнш, назвав его действия недостойными профессионального игрока.