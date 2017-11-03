ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ударивший фаната защитник ФК "Марсель" Эвра отстранен от игр

04.11.2017 08:50 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 3 ноя – Sputnik. Президент французского футбольного клуба "Олимпик Марсель " Жак-Анри Эйро принял решение временно отстранить защитника Патриса Эвра от игр за хулиганскую выходку в Португалии перед игрой Лиги Европы с "Виторией", говорится в сообщении клуба.

Ударивший фаната защитник ФК "Марсель" Эвра отстранен от игр
© Sputnik/ Антон Денисов
ФК "Марсель" о выходке Эвра: профессионал не должен так делать

Эвра в четверг 2 ноября получил красную карточку еще до начала матча за то, что на разминке ногой ударил в голову болельщика "Виктории".

"Президент "Марселя" встретился с Эвра и сообщил ему об отстранении", – говорится в сообщении.

По информации клуба, согласно предварительному расследованию инцидента фанаты "Виктории" на разминке провоцировали игроков "Марселя" – они позволили себе оскорбительные высказывания в отношении одного из членов французской команды.

Ранее клуб уже осудил поведение Эвра на стадионе "Афонсу Энрикиш" в португальском городе Гимарайнш, назвав его действия недостойными профессионального игрока.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее клуб уже осудил поведение Эвра на стадионе "Афонсу Энрикиш" в португальском городе Гимарайнш, назвав его действия недостойными профессионального игрока.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Роналду получил приз лучшему бомбардиру-2016 по версии IFFHS
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика