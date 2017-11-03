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Сергей Гуренко о несостоявшемся переходе сына: «Артем дал согласие, но руководство минского «Динамо» не дало добро»

04.11.2017 09:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко рассказал о несостоявшемся переходе сына в команду.

«Артем долго тренировался с нами в минском «Динамо». Я хотел игрока такого плана. Когда увидел, что никого не приобретают в команду, стал уговаривать его остаться. Почти договорились. Артем дал согласие, но руководство минского «Динамо» не дало добро. Хотя я и сейчас считаю, что он бы нам помог и добавил вариации в атаке.

В случае перехода, у меня сложностей не было бы. Наоборот, еще больше требовал бы с Артема. Скорее, сложности были бы не у меня с ним, а у него со мной.

Вариант со «Слуцком» появился. Ему нужен был клуб, где он будет получать игровую практику. В Литве у Артема получалось: он входил в десятку лучших футболистов чемпионата. Много играл, много забивал. Ушел из «Тракая», так как появилась возможность поиграть в России, но там не срослось. Уверен, если бы Артему давали больше игровой практики, это и «Слуцку» пошло бы на пользу, и самому футболисту. Его потенциал значительно выше, чем тот, что он сейчас показывает», – сказал Гуренко.

 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко рассказал о несостоявшемся переходе сына в команду.

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