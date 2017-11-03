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Лига чемпионов. БГК имени Мешкова принимает «Киль»

04.11.2017 09:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Лига чемпионов

Группа В

БГК имени Мешкова Беларусь – Киль Германия

4 ноября, 19.30. Брест, ДС «Виктория»

Прямая трансляция – «Беларусь 5»

Веспрем Венгрия – Ольборг Дания

4 ноября, 19.30.

Турнирное положение: Веспрем – 9 очков (5 игр), ПСЖ – 8 (5), Фленсбург – 8 (6), БГК – 5 (5), Виве – 4 (5), Киль – 3 (5), Целе – 3 (6), Ольборг – 2 (5).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
Теги: Брест
 
 
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Лига чемпионов Группа В БГК имени Мешкова Беларусь – Киль Германия 4 ноября, 19.30.

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