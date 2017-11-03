|
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в гостях у «Вест Хэма»
04.11.2017 10:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
В 11-м туре АПЛ «Ливерпуль» сыграет с «Вест Хэмом», «Тоттенхэм» примет «Кристал Пэлас», «Манчестер Сити» сразится с «Арсеналом», а «Челси» – с «Манчестер Юнайтед».
Чемпионат Англии
11-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 11-м туре АПЛ «Ливерпуль» сыграет с «Вест Хэмом», «Тоттенхэм» примет «Кристал Пэлас», «Манчестер Сити» сразится с «Арсеналом», а «Челси» – с «Манчестер Юнайтед».
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии