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Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в гостях у «Вест Хэма»

04.11.2017 10:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 11-м туре АПЛ «Ливерпуль» сыграет с «Вест Хэмом», «Тоттенхэм» примет «Кристал Пэлас», «Манчестер Сити» сразится с «Арсеналом», а «Челси» – с «Манчестер Юнайтед».

Чемпионат Англии

11-й тур

Сток Сити – Лестер
Дата проведения
4 ноября, 15.30, «Бет365 Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Хаддерсфилд – Вест Бромвич
Дата проведения
4 ноября, 18.00, «Джон Смитс»
превью матча онлайн статистика

 

Суонси – Брайтон
Дата проведения
4 ноября, 18.00, «Либерти Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Ньюкасл – Борнмут
Дата проведения
4 ноября, 18.00, «Сент-Джеймс Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Саутгемптон – Бернли
Дата проведения
4 ноября, 18.00, «Сент-Мэрис»
превью матча онлайн статистика

 

Вест Хэм – Ливерпуль
Дата проведения
4 ноября, 20.30, «Олимпийский стадион»
превью матча онлайн статистика

 

Тоттенхэм – Кристал Пэлас
Дата проведения
5 ноября, 15.00, «Уэмбли»
превью матча онлайн статистика

 

Манчестер Сити – Арсенал
Дата проведения
5 ноября, 17.15, «Этихад Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Эвертон – Уотфорд
Дата проведения
5 ноября, 19.30, «Гудисон Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Челси – Манчестер Юнайтед
Дата проведения
5 ноября, 19.30, «Стэмфорд Бридж»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

 
 
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В 11-м туре АПЛ «Ливерпуль» сыграет с «Вест Хэмом», «Тоттенхэм» примет «Кристал Пэлас», «Манчестер Сити» сразится с «Арсеналом», а «Челси» – с «Манчестер Юнайтед».

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