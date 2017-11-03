«Динамо» Минск – «Крумкачы». Матч состоится на поле РЦОРа-БГУ по улице Семашко

Минское «Динамо» проведет домашний матч 29-го тура с «Крумкачами» на поле РЦОРа-БГУ по улице Семашко в Минске.

Единственная трибуна сооружения рассчитана на 1500 зрителей.

Согласно регламента чемпионата Беларуси, матчи двух последних туров должны играться в одно время и в один день. Матчи 29-го тура намечены на 18 ноября на 14.00.

Минское «Динамо», «Минск» и «Ислочь» являются хозяевами матчей с «Крумкачами», «Гомелем» и «Днепр» соответственно.