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«Динамо» Минск – «Крумкачы». Матч состоится на поле РЦОРа-БГУ по улице Семашко
04.11.2017 09:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Минское «Динамо» проведет домашний матч 29-го тура с «Крумкачами» на поле РЦОРа-БГУ по улице Семашко в Минске.
Единственная трибуна сооружения рассчитана на 1500 зрителей.
Согласно регламента чемпионата Беларуси, матчи двух последних туров должны играться в одно время и в один день. Матчи 29-го тура намечены на 18 ноября на 14.00.
Минское «Динамо», «Минск» и «Ислочь» являются хозяевами матчей с «Крумкачами», «Гомелем» и «Днепр» соответственно.
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Минское «Динамо» проведет домашний матч 29-го тура с «Крумкачами» на поле РЦОРа-БГУ по улице Семашко в Минске.
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