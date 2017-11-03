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Эрнесто Вальверде: «В нынешней ЛЧ английские клубы сильнее испанских»
04.11.2017 10:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал выступление английских клубов в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.
«Разумеется, английские клубы вновь стали грозной силой. В последнее время они были не в состоянии доминировать. Хотел сказать: «В Лиге Европы – тоже», но вспомнил, что «МЮ» выиграл ее в прошлом сезоне.
Английские клубы всегда будут среди претендентов на победу. У них куча денег, отличные игроки и богатая история. Но это не означает, что испанские клубы слабее. В прошлом сезоне сильнее были они, в этом – английские.
Провал английских клубов в Лиге чемпионов в последние годы – это, пожалуй, самый большой парадокс», – сказал Вальверде.
Последним английским клубом, выигравшим ЛЧ, был
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Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал выступление английских клубов в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.
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