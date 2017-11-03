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Чемпионат Германии. «РБ Лейпциг» против «Ганновера», «Боруссия Д» – «Бавария»
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В 11-м туре бундеслиги «РБ Лейпциг» встречается с «Ганновером», дортмундская «Боруссия» принимает «Баварию».
Чемпионат Германии
11-й тур
- Дата проведения
-
3 ноября, 22.30, «Коммерцбанк-Арена»
- Голы:
-
1:0 –
17 Ребич,
1:1 –
24 Мойсандер,
2:1 –
89 Аллер.
Айнтрахт Ф –
Градецки, Сальседо, Абраам, Фалетт, Хасебе, Вольф, Виллемс (Таватха, 79), Боатенг, Штендера (Гачинович, 67), Аллер, Ребич (Йович, 76).
Вердер –
Павленка, Гебре Селассие, Велькович, Мойсандер, Аугустинссон (Бельфодиль, 90), Эггештайн (Юханнссон, 90), Баргфреде (Кайнц, 67), Дилэйни, Бартельс, Крузе, Юнузович.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В 11-м туре бундеслиги «РБ Лейпциг» встречается с «Ганновером», дортмундская «Боруссия» принимает «Баварию».
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