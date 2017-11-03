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Чемпионат Германии. «РБ Лейпциг» против «Ганновера», «Боруссия Д» – «Бавария»

04.11.2017 11:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 11-м туре бундеслиги «РБ Лейпциг» встречается с «Ганновером», дортмундская «Боруссия» принимает «Баварию».

Чемпионат Германии

11-й тур

Айнтрахт Ф – Вердер 2:1 (1:1, 1:0)
Дата проведения
3 ноября, 22.30, «Коммерцбанк-Арена»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 17 Ребич, 1:1 – 24 Мойсандер, 2:1 – 89 Аллер.
Айнтрахт ФГрадецки, Сальседо, Абраам, Фалетт, Хасебе, Вольф, Виллемс (Таватха, 79), Боатенг, Штендера (Гачинович, 67), Аллер, Ребич (Йович, 76).
ВердерПавленка, Гебре Селассие, Велькович, Мойсандер, Аугустинссон (Бельфодиль, 90), Эггештайн (Юханнссон, 90), Баргфреде (Кайнц, 67), Дилэйни, Бартельс, Крузе, Юнузович.

 

РБ Лейпциг – Ганновер 96
Дата проведения
4 ноября, 17.30, «Ред Булл Арена Лейпциг»
превью матча онлайн статистика

 

Фрайбург – Шальке-04
Дата проведения
4 ноября, 17.30, «Шварцвальд-Штадион»
превью матча онлайн статистика

 

Боруссия М – Майнц
Дата проведения
4 ноября, 17.30, «Боруссия-Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Аугсбург – Байер
Дата проведения
4 ноября, 17.30, «SGL Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Гамбург – Штутгарт
Дата проведения
4 ноября, 17.30, «Имтех Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Боруссия Д – Бавария
Дата проведения
4 ноября, 20.30, «Сигнал Идуна Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Кельн – Хоффенхайм-1899
Дата проведения
5 ноября, 17.30, «РейнЭнергиШтадион»
превью матча онлайн статистика

Вольфсбург – Герта
Дата проведения
5 ноября, 20.00, «Фольксваген-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица бундеслиги

Статистика бундеслиги

 
 
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В 11-м туре бундеслиги «РБ Лейпциг» встречается с «Ганновером», дортмундская «Боруссия» принимает «Баварию».

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