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На 16 ноября назначены третьи в году перевыборы главы Белорусской республиканской федерации фехтования

04.11.2017 12:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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На 16 ноября намечена третья в году отчетно-выборная конференция Белорусской республиканской федерации фехтования.

Первая внеочередная конференция 17 мая выдала кредит доверия Андрею Губанову, но впоследствии была объявлена ревизором БРФФ Виктором Рудаковым недействительной.

20 мая в новых выборах главы БРФФ первенствовала кандидатура Алексея Овсянкина, которая на прошлой конференции была представлена Александром Гагиевым, как согласованная наверху.

«Вспомните 1937 год. История повторяется». Что за жесть случилась в белорусском фехтовании?

 
 
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На 16 ноября намечена третья в году отчетно-выборная конференция Белорусской республиканской федерации фехтования.

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