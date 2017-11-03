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На 16 ноября назначены третьи в году перевыборы главы Белорусской республиканской федерации фехтования
04.11.2017 12:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
На 16 ноября намечена третья в году отчетно-выборная конференция Белорусской республиканской федерации фехтования.
Первая внеочередная конференция 17 мая выдала кредит доверия Андрею Губанову, но впоследствии была объявлена ревизором БРФФ Виктором Рудаковым недействительной.
20 мая в новых выборах главы БРФФ первенствовала кандидатура Алексея Овсянкина, которая на прошлой конференции была представлена Александром Гагиевым, как согласованная наверху.
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На 16 ноября назначены третьи в году перевыборы главы Белорусской республиканской федерации фехтования
На 16 ноября намечена третья в году отчетно-выборная конференция Белорусской республиканской федерации фехтования.
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