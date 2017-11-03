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Геннадий Тимченко: «Возможно, КХЛ стоит включить клуб из Ташкента в планы на будущее»

04.11.2017 12:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко заявил, что лиге стоит включить в свои планы на будущее клуб из Ташкента.

«Могу сказать, что это не просто слухи, в Ташкенте строят стадион. Учитывая, что раньше в Узбекистане была команда, может, и есть смысл нам в свои планы на будущее включить команду из Ташкента.

Почему нет? Ведь КХЛ – это международная лига.

Года два-три им еще нужно, чтобы достроить объект, создать команду. И тогда можно уже будет об этом поговорить», – сказал Тимченко.

 
 
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Председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко заявил, что лиге стоит включить в свои планы на будущее клуб из Ташкента.

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