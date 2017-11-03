Геннадий Тимченко: «Возможно, КХЛ стоит включить клуб из Ташкента в планы на будущее»

Председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко заявил, что лиге стоит включить в свои планы на будущее клуб из Ташкента.

«Могу сказать, что это не просто слухи, в Ташкенте строят стадион. Учитывая, что раньше в Узбекистане была команда, может, и есть смысл нам в свои планы на будущее включить команду из Ташкента.

Почему нет? Ведь КХЛ – это международная лига.

Года два-три им еще нужно, чтобы достроить объект, создать команду. И тогда можно уже будет об этом поговорить», – сказал Тимченко.