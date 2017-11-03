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OHL. Сушко забросил решающий буллит в матче с «Миссиссагой»
04.11.2017 13:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
В очередном матче регулярного чемпионата лиги Онтарио «Оуэн Саунд» выиграл у «Миссиссаги» (5:4 Б).
Послематчевая серия бросков растянулась на 8 попыток. А решающий буллит реализовал белорусский форвард «Оуэн Саунда» Максим Сушко.
Основное время матча Сушко закончил без результативных баллов с показателем полезности «+1» при 2 минутах штрафа.
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В очередном матче регулярного чемпионата лиги Онтарио «Оуэн Саунд» выиграл у «Миссиссаги» (5:4 Б).
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