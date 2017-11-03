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OHL. Сушко забросил решающий буллит в матче с «Миссиссагой»

04.11.2017 13:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В очередном матче регулярного чемпионата лиги Онтарио «Оуэн Саунд» выиграл у «Миссиссаги» (5:4 Б).

Послематчевая серия бросков растянулась на 8 попыток. А решающий буллит реализовал белорусский форвард «Оуэн Саунда» Максим Сушко.

Основное время матча Сушко закончил без результативных баллов с показателем полезности «+1» при 2 минутах штрафа. 
Всего в сезоне на счету форварда 14 (9+5) очков в 13 матчах при показателе полезности «+6» и 12 минутах штрафа.

 
 
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В очередном матче регулярного чемпионата лиги Онтарио «Оуэн Саунд» выиграл у «Миссиссаги» (5:4 Б).

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