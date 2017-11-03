OHL. Сушко забросил решающий буллит в матче с «Миссиссагой»

В очередном матче регулярного чемпионата лиги Онтарио «Оуэн Саунд» выиграл у «Миссиссаги» (5:4 Б).

Послематчевая серия бросков растянулась на 8 попыток. А решающий буллит реализовал белорусский форвард «Оуэн Саунда» Максим Сушко.

Основное время матча Сушко закончил без результативных баллов с показателем полезности «+1» при 2 минутах штрафа.

Всего в сезоне на счету форварда 14 (9+5) очков в 13 матчах при показателе полезности «+6» и 12 минутах штрафа.