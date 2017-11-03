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Парень подсыпал допинг штангистке - ее дисквалифицировали на 2 года
04.11.2017 13:11 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 ноя — Sputnik. Американскую штангистку Эми Хэй дисквалифицировали на два года за применение допинга, сообщается на
© Sputnik/ Александр Вильф
Повторная тестирование, которое было проведено в марте это года, выявило в крови тяжелоатлетки запрещенный препарат остарин. В конце октября Американская арбитражная ассоциация (ААА) приняла решение в отношении Хэй дисквалифицировать 26 летнюю спортсменку на два года. Срок дисквалификации отсчитывается с 11 апреля.
Портал The Barbell Spin со ссылкой на документ ААА сообщает, что остарин попал в организм Хэй с водой. Дело в том, что молодой человек штангистки таким образом решил отомстить тренеру Греггу Эверетту. По словам Хэй, ее наставник вел себя неприемлемо по отношению к ней и отправлял неприятные сообщения.
Остарин находится в "черном списке" Всемирной антидопинговой ассоциации с января 2008 года. Он применяется спортсменами для повышения физической выносливости, увеличения мышечной массы и уменьшения подкожного жира, потенциально производя эффекты, сходные с анаболическими стероидами.
В декабре прошлого года остарин был обнаружен в организме российского боксера Александра Поветкина. В марте WBC отстранил Поветкина на неопределенный срок, исключив боксера из рейтинга. Российская сторона подала апелляцию. Поветкин, который 15 декабря в Екатеринбурге проведет уже второй бой после допинговой истории, находится в рейтингах WBO, IBF, WBA и IBO.
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