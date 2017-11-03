WHL. Еременко набрал 2 очка в матче с «Летбридж Харрикейнз» и сделал 10-й ассист в сезоне

Продолжается регулярный чемпионат в чемпионате Западной хоккейной лиги (WHL).

Ночью «Калгари» победил «Летбридж» (6:3). Белорусский защитник «Хитмен» Владислав Еременко сделал результативную передачу и забросил гол в пустые ворота. В 16 матчах на его счету 14 (4+10) очков при показателе полезности «+8» и 4 минутах штрафа.

«Виктория» проиграла «Келоуне» (2:4). В составе «Роялс» голевой передачей отметился белорусский форвард Игорь Мартынов. За 18 матчей он набрал 11 (5+6) очков при показателе полезности «+7» и 16 минутах штрафа.

«Принц Джордж» проиграл «Эверетту» (1:3). Владислав Михальчук записал на своей счет ассист. В 15 матчах у него 8 (4+4) очков при показателе полезности «-4» и 14 минутах штрафа.