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Париж (ATP). 1/2 финала. Изнер сыграет с Краиновичем, Сок – с Беннето
04.11.2017 13:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Никто из полуфиналистов «Мастерса» в Париже никогда не побеждал на турнире такого уровня, а двое: Жюльен Беннето и Филип Краинович, – могут выиграть первый титул.
Rolex Paris Masters
Париж, Франция
30 октября – 5 ноября 2017
ATP World Tour Masters 1000
Призовой фонд – 4 507 375 евро
Крытые корты, хард
Полуфинал
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Никто из полуфиналистов «Мастерса» в Париже никогда не побеждал на турнире такого уровня, а двое: Жюльен Беннето и Филип Краинович, – могут выиграть первый титул.
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