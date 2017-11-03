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Париж (ATP). 1/2 финала. Изнер сыграет с Краиновичем, Сок – с Беннето

04.11.2017 13:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Никто из полуфиналистов «Мастерса» в Париже никогда не побеждал на турнире такого уровня, а двое: Жюльен Беннето и Филип Краинович, – могут выиграть первый титул.

Rolex Paris Masters

Париж, Франция

30 октября – 5 ноября 2017

ATP World Tour Masters 1000

Призовой фонд – 4 507 375 евро

Крытые корты, хард

Полуфинал

Филип Краинович (Сербия)  Джон Изнер (США)
Дата проведения
4 ноября, 15.00
Онлайн матча

 

Жюльен Беннето (Франция)  Джек Сок (США)
Дата проведения
4 ноября, 16.30
Онлайн матча

 

 
 
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Никто из полуфиналистов «Мастерса» в Париже никогда не побеждал на турнире такого уровня, а двое: Жюльен Беннето и Филип Краинович, – могут выиграть первый титул.

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