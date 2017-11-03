Олимпийская чемпионка гимнастка Мамун завершила карьеру в 22 года

МИНСК, 4 ноя — Sputnik. Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике россиянка Маргарита Мамун завершила карьеру, заявила глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова.

После триумфа на Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро Мамун приостановила карьеру. Однако спортсменка не исключала, что примет участие на Чемпионате мира в будущем году. В сентябре Мамун вышла замуж за российского пловца Александра Сухорукова.

"Не будет. Закончила (выступать). Реклама, гала-концерты, мастер-классы. К сожалению, она выполнила свою миссию", — сказала Винер журналистам, отвечая на вопрос о карьере Мамун.

Напомним, на Играх-2016 гимнастка завоевала золото в многоборье. Кроме того, на счету спортсменки, которой 1 ноября исполнилось 22 года, семь золотых медалей на Чемпионатах мира и четыре золота на чемпионатах Европы.