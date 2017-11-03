«Луч» вышел в высшую лигу

В матче 29-го тура первой лиги чемпионата Беларуси «Луч» одолел в гостях «Лиду» (2:0).

Таким образом, минская команда за тур до финиша гарантировала себе выход в высшую лигу. В активе клуба 60 очков после 29 матчей. У идущего на третьем месте «Смолевичи СТИ» – 55 баллов.

Напомним, «Луч» начинал сезон со штрафом в «-10» очков.