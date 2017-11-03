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«Луч» вышел в высшую лигу
04.11.2017 16:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче 29-го тура первой лиги чемпионата Беларуси «Луч» одолел в гостях «Лиду» (2:0).
Таким образом, минская команда за тур до финиша гарантировала себе выход в высшую лигу. В активе клуба 60 очков после 29 матчей. У идущего на третьем месте «Смолевичи СТИ» – 55 баллов.
Напомним, «Луч» начинал сезон со штрафом в «-10» очков.
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В матче 29-го тура первой лиги чемпионата Беларуси «Луч» одолел в гостях «Лиду» (2:0).
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