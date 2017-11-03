Певица Вера Брежнева стала факелоносцем Олимпийских игр в 2018 году

МИНСК, 4 ноя — Sputnik. Российская певица Вера Брежнева получила предложение стать одним из факелоносцев зимних Олимпийский игр в Южной Корее, которые пройдут в городе Пхенчхан в феврале 2018 года.

По прибытии олимпийского огня из Греции в Корею 1 ноября прошла олимпийская эстафета, в которой приняла участие исполнительница. Брежнева пробежала с ним по улицам острова Чеджу в официальной форме предстоящих игр.

О данном событии певица рассказала у себя в профиле в Instagram, отметив, что ее родные всегда были поклонниками Олимпиады.

"Удивительное совпадение. Сегодня папе исполнилось бы 63 года. А его маленькая девочка выросла и стала маленькой частью его любимой Олимпиады. Он бы сейчас мной гордился", — написала Брежнева в соцсети.