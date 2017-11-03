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Певица Вера Брежнева стала факелоносцем Олимпийских игр в 2018 году

04.11.2017 17:19 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 ноя — Sputnik. Российская певица Вера Брежнева получила предложение стать одним из факелоносцев зимних Олимпийский игр в Южной Корее, которые пройдут в городе Пхенчхан в феврале 2018 года.

По прибытии олимпийского огня из Греции в Корею 1 ноября прошла олимпийская эстафета, в которой приняла участие исполнительница. Брежнева пробежала с ним по улицам острова Чеджу в официальной форме предстоящих игр.

О данном событии певица рассказала у себя в профиле в Instagram, отметив, что ее родные всегда были поклонниками Олимпиады.

"Удивительное совпадение. Сегодня папе исполнилось бы 63 года. А его маленькая девочка выросла и стала маленькой частью его любимой Олимпиады. Он бы сейчас мной гордился", — написала Брежнева в соцсети.

В моей жизни Олимпиада появилась, когда мне было лет 6. Теплое воспоминание: в маленьком городе Днепродзержинск мы с папой у телевизора болеем за наших спортсменов. Тогда для меня не имел значения вид спорта, мне было важно, что мой папа и я были командой, вместе делали одно дело. Вчера на эстафете я снова пережила день "родом из детства". За тысячи километров от дома я почувствовала, как могут быть объединены люди из разных стран, даже со всеми трудностями перевода, мы все разговариваем на одном языке — на языке мира, уважения и добра. Для меня огромной честью стало приглашение участвовать в эстафете Олимпийского огня в статусе "Вдохновителя"… Мой путь был долгим и совсем непростым (речь не о двух перелетах до острова Чеджу и разных часовых поясах). Я говорю о долгой дороге работы над собой, преодоления себя, постоянного движения вперёд, вопреки всем сложностям и страхам — это моя жизнь, которую как нельзя лучше отражает девиз эстафеты — #dowhatyoucant = делай больше, чем Ты можешь. И я продолжаю это делать. Мне хочется поблагодарить компанию #Samsung за поддержку и возможность убедиться на личном примере, на мировой площадке: неважно профессиональный ли ты спортсмен, будущий гениальный учёный или просто человек — ты сам делаешь свой выбор по жизни, ты можешь быть лучше с каждым днём. Удивительное совпадение. Сегодня папе исполнилось бы 63 года. А его маленькая девочка выросла и стала маленькой частью его любимой Олимпиады. Он бы сейчас мной гордился. ________________________________________________ Отдельное спасибо всем кто за меня рад!

 
Теги: Минск
 
 
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Популярная исполнительница приняла участие в олимпийской эстафете на острове Чеджу.

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