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БГК имени Мешкова выпустил брендированную парфюмерную воду

04.11.2017 17:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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БГК имени Мешкова представил парфюмерную воду.

Продукт выпущен под брендом MESHKOV и предназначен для мужчин. С сегодняшнего дня парфюмерная вода поступила в продажу в фан-шоп клуба, который находится в здании Дворца спорта «Виктория». Объем одного флакона составляет 100 мл. Стоимость – 45 рублей. 

«Привлекли к рекламной кампании наших сильных спортсменов – Петара Джорджича, Сергея Шиловича и Вячеслава Шумака, чтобы формировать у потенциальных покупателей образ смелого, мужественного, здорового и спортивного мужчины – лидера, победителя, четко идущего к своей цели и добивающегося намеченного. Спортсмены остались в восторге от новинки. Надеемся, что парфюм придется по душе и болельщикам», – сказала заместитель управляющего по маркетингу и коммуникациям БГК имени Мешкова Лидия Семенова.

«До этого ни в одном спортивном клубе не встречал собственную парфюмерную воду, хоть и выступал в немецкой бундеслиге. Приятно поражен. Мне нравятся парфюмы. У меня дома находится большая коллекция. Сейчас на одну парфюмерную воду станет больше. Мне пришелся по душе запах бренда MESHKOV. Это что-то среднее между спортсменом и джентльменом. Рад быть лицом такого бренда», – сказал левый полусредний БГК Петар Джорджич.

Новинку произвела парфюмерная фабрика AZALIA PARFUMS, которая располагается в Гродно. Сообщается, что продукция производится из компонентов, произведенных во Франции и Швейцарии.

БГК имени Мешкова выпустил брендированную парфюмерную воду

БГК имени Мешкова выпустил брендированную парфюмерную воду

 
Теги: Гродно
 
 
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БГК имени Мешкова представил парфюмерную воду.

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