Марек Зуб: «Играем раньше соперников? Когда побеждаешь, то прекрасно чувствуешь себя, потому что соперники теперь должны стараться настигнуть тебя»

Главный тренер «Шахтера» Марек Зуб прокомментировал победу над «Нафтаном» (5:1) в чемпионате Беларуси.

– Если смотреть в таблицу, то было понятно, что мы должны были сегодня выиграть. Соперник искал какие-то возможности, чтобы нам помешать.

Мы заработали три очка и теперь у нас две недели подготовки к самой важной игре. С Жодино дома.

– Последние два тура вы играете раньше соперника. Вы на них психологически воздействуете?

– С одной стороны это лучше. А с другой – наши соперники смотрят на нас и знают наши результаты. Но когда побеждаешь, то прекрасно чувствуешь себя, потому что соперники теперь должны побеждать и стараться настигнуть тебя. Посмотрим. Очень интересно, – сказал Зуб в эфире «Беларусь 5».