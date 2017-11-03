Сидоренков о судействе игры с «Шахтером»: «Так поступать не нужно: зачем добивать-то?»

Рулевой «Нафтана» Олег Сидоренков поделился мнением о матче 28-го тура чемпионата страны по футболу с (1:5).

– Тяжело что-то произносить сразу после матча. Счет 1:5 говорит сам за себя.

Хотелось бы отметить моменты, связанные с судейством. Этот матч показывал телеканал «Беларусь 5». Я и телезрители видели, что второго офсайда не было: мяч был забит чисто. Ко второму удалению тоже есть вопросы. Я считаю так поступать не нужно: зачем добивать-то? Если бы мяч был засчитан, мы претендовали бы совершенно на другой результат.

Разница между нами и «Шахтером» приличная, было очень тяжело. За игру в меньшинстве мне не стыдно, спасибо за это ребятам! Но, повторюсь, судейством я недоволен, и такого счета мы не заслуживали», – сказал Сидоренков.

С 71-й минуты играл вдевятером. Матч обслуживала судейская бригада во главе с Виктором Шимусиком.