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Сидоренков о судействе игры с «Шахтером»: «Так поступать не нужно: зачем добивать-то?»

04.11.2017 17:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Рулевой «Нафтана» Олег Сидоренков поделился мнением о матче 28-го тура чемпионата страны по футболу с «Шахтером» (1:5).

– Тяжело что-то произносить сразу после матча. Счет 1:5 говорит сам за себя.

Хотелось бы отметить моменты, связанные с судейством. Этот матч показывал телеканал «Беларусь 5». Я и телезрители видели, что второго офсайда не было: мяч был забит чисто. Ко второму удалению тоже есть вопросы. Я считаю так поступать не нужно: зачем добивать-то? Если бы мяч был засчитан, мы претендовали бы совершенно на другой результат.

Разница между нами и «Шахтером» приличная, было очень тяжело. За игру в меньшинстве мне не стыдно, спасибо за это ребятам! Но, повторюсь, судейством я недоволен, и такого счета мы не заслуживали», – сказал Сидоренков.

С 71-й минуты «Нафтан» играл вдевятером. Матч обслуживала судейская бригада во главе с Виктором Шимусиком.

 
 
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Рулевой «Нафтана» Олег Сидоренков поделился мнением о матче 28-го тура чемпионата страны по футболу с «Шахтером» (1:5).

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