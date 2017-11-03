«Динамо» Минск – «Северсталь». Энрот сыграет в воротах, Дрозд – во втором звене

Стали известны составы минского «Динамо» и на матч регулярного чемпионата КХЛ.

: Энрот (Карнаухов); Граньяни — Денисов (К), Скилли — Хауден — Фонтэйн; Коробов (А) — Шинкевич, Дрозд — Китаров — Павлович (А); Хенкель — Знахаренко, Лингле — Волков — Гаврус; Кулаков — Шарангович — Степанов; Устиненко, Буйницкий.

Северсталь: Гудачек (Магарилов); Веревкин — Евсеенков, Кагарлицкий (К) — Яшин — Бумагин; Корнеев — Мазур, Монс — Карлин — Вовченко; Васильев — Калашников, Рыбин — Мерескин — Угаров; Монахов — Земченко — Щербина; Кудако, Странски.

Сергей Дрозд отправился в тройку к Китарову и Павловичу, а занял его место в звене с Волковым и Гаврусом.