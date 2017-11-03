ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Динамо» Минск – «Северсталь». Энрот сыграет в воротах, Дрозд – во втором звене

04.11.2017 18:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Стали известны составы минского «Динамо» и «Северстали» на матч регулярного чемпионата КХЛ.

Динамо Минск: Энрот (Карнаухов); Граньяни — Денисов (К), Скилли — Хауден — Фонтэйн; Коробов (А) — Шинкевич, Дрозд — Китаров — Павлович (А); Хенкель — Знахаренко, Лингле — Волков — Гаврус; Кулаков — Шарангович — Степанов; Устиненко, Буйницкий.

Северсталь: Гудачек (Магарилов); Веревкин — Евсеенков, Кагарлицкий (К) — Яшин — Бумагин; Корнеев — Мазур, Монс — Карлин — Вовченко; Васильев — Калашников, Рыбин — Мерескин — Угаров; Монахов — Земченко — Щербина; Кудако, Странски.

Сергей Дрозд отправился в тройку к Китарову и Павловичу, а Чарльз Лингле занял его место в звене с Волковым и Гаврусом.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стали известны составы минского «Динамо» и «Северстали» на матч регулярного чемпионата КХЛ.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Сидоренков о судействе игры с «Шахтером»: «Так поступать не нужно: зачем добивать-то?»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика