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«Динамо» Минск – «Северсталь». Энрот сыграет в воротах, Дрозд – во втором звене
04.11.2017 18:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стали известны составы минского «Динамо» и
Северсталь: Гудачек (Магарилов); Веревкин — Евсеенков, Кагарлицкий (К) — Яшин — Бумагин; Корнеев — Мазур, Монс — Карлин — Вовченко; Васильев — Калашников, Рыбин — Мерескин — Угаров; Монахов — Земченко — Щербина; Кудако, Странски.
Сергей Дрозд отправился в тройку к Китарову и Павловичу, а
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Стали известны составы минского «Динамо» и «Северстали» на матч регулярного чемпионата КХЛ.
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