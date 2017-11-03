КХЛ готова запретить игрокам выступать на Олимпиаде-2018 в случае недопуска сборной России

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко прокомментировал возможность запретить игрокам лиги выступить на Олимпиаде-2018.

«Президент нашей страны Владимир Путин на недавнем заседании дискуссионного клуба «Валдай» подчеркнул, что МОК вынуждают либо заставить Россию выступать под нейтральным флагом, либо вообще не допустить до Олимпиады. А при любом из этих двух исходов олимпийскому движению будет нанесен серьезный урон.

КХЛ с момента основания в своей работе следует правилам ИИХФ и ВАДА и нетерпима к допингу, как и все спортивное сообщество. Но мы не понимаем ситуацию, когда МОК идет на поводу информаторов, комиссий, отстраняя спортсменов не на основании реальных фактов, подтверждающих применение допинга.

В то же время, МОК не смог договориться с НХЛ об участии в Играх, причем эту лигу не контролирует ни ИИХФ, ни ВАДА. Также складывается впечатление, что участие североамериканской лиги на Олимпиадах зависит только от их собственного желания, а не от успеха в переговорах.

КХЛ готова ответить соответственно. МОК разрушает существующий спортивный миропорядок», – цитирует Чернышенко «Спорт-Экспресс» со ссылкой на пресс-службу КХЛ.