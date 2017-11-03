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Марек Зуб: «Непонятно: это «Нафтан» так хорошо сыграл с БАТЭ, либо БАТЭ сыграл плохо с «Нафтаном»?»
04.11.2017 18:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер
«Перед выездом на матч с «Нафтаном», мы, конечно, просматривали игру с
Опасно играть с такими командами, как «Нафтан», которым нечего терять, поэтому мы старались жестко начать игру. Это нам удалось, мы быстро забили два мяча, которые и сделали результат в матче! Идем вперед!» – сказал Зуб.
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Главный тренер «Шахтера» Марек Зуб поделился мнением о матче 28-го тура чемпионата Беларуси с «Нафтаном» (5:1).
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