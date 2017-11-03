Марек Зуб: «Непонятно: это «Нафтан» так хорошо сыграл с БАТЭ, либо БАТЭ сыграл плохо с «Нафтаном»?»

Главный тренер Марек Зуб поделился мнением о матче 28-го тура чемпионата Беларуси с (5:1).

«Перед выездом на матч с «Нафтаном», мы, конечно, просматривали игру с . Она, так сказать, осталась у нас в головах. Непонятно: это «Нафтан» так хорошо сыграл с БАТЭ, либо БАТЭ сыграл плохо с «Нафтаном»?

Опасно играть с такими командами, как «Нафтан», которым нечего терять, поэтому мы старались жестко начать игру. Это нам удалось, мы быстро забили два мяча, которые и сделали результат в матче! Идем вперед!» – сказал Зуб.