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Марек Зуб: «Непонятно: это «Нафтан» так хорошо сыграл с БАТЭ, либо БАТЭ сыграл плохо с «Нафтаном»?»

04.11.2017 18:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Шахтера» Марек Зуб поделился мнением о матче 28-го тура чемпионата Беларуси с «Нафтаном» (5:1).

«Перед выездом на матч с «Нафтаном», мы, конечно, просматривали игру с БАТЭ. Она, так сказать, осталась у нас в головах. Непонятно: это «Нафтан» так хорошо сыграл с БАТЭ, либо БАТЭ сыграл плохо с «Нафтаном»?

Опасно играть с такими командами, как «Нафтан», которым нечего терять, поэтому мы старались жестко начать игру. Это нам удалось, мы быстро забили два мяча, которые и сделали результат в матче! Идем вперед!» – сказал Зуб.

 
 
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Главный тренер «Шахтера» Марек Зуб поделился мнением о матче 28-го тура чемпионата Беларуси с «Нафтаном» (5:1).

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