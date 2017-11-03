КХЛ. Воробей сделал 5-й ассист в сезоне. Он самый результативный защитник и самый полезный игрок «Куньлуня»

Белорусский защитник Павел Воробей в матче с «Сочи» (3:4) заработал ассистентский балл в моменте с голом Жильбера Брюле.

Это 5-й ассист Воробья в сезоне.

Добавим, что белорус является самым результативным защитником китайского клуба. На его счету 7 (2+5) очков в 29 матчах. При этом Воробей является и самым полезным игроком «Куньлуня» – «+8» в чемпионате.

Статистику защитника смотрите здесь .