ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

КХЛ. Воробей сделал 5-й ассист в сезоне. Он самый результативный защитник и самый полезный игрок «Куньлуня»

04.11.2017 18:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Белорусский защитник «Куньлуня» Павел Воробей в матче с «Сочи» (3:4) заработал ассистентский балл в моменте с голом Жильбера Брюле.

Это 5-й ассист Воробья в сезоне.

Добавим, что белорус является самым результативным защитником китайского клуба. На его счету 7 (2+5) очков в 29 матчах. При этом Воробей является и самым полезным игроком «Куньлуня» – «+8» в чемпионате.

Статистику защитника смотрите здесь.

 
 
Ссылка на источник 67
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский защитник «Куньлуня» Павел Воробей в матче с «Сочи» (3:4) заработал ассистентский балл в моменте с голом Жильбера Брюле.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
КХЛ готова запретить игрокам выступать на Олимпиаде-2018 в случае недопуска сборной России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика