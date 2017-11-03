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КХЛ. Воробей сделал 5-й ассист в сезоне. Он самый результативный защитник и самый полезный игрок «Куньлуня»
04.11.2017 18:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский защитник
Это 5-й ассист Воробья в сезоне.
Добавим, что белорус является самым результативным защитником китайского клуба. На его счету 7 (2+5) очков в 29 матчах. При этом Воробей является и самым полезным игроком «Куньлуня» – «+8» в чемпионате.
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КХЛ. Воробей сделал 5-й ассист в сезоне. Он самый результативный защитник и самый полезный игрок «Куньлуня»
Белорусский защитник «Куньлуня» Павел Воробей в матче с «Сочи» (3:4) заработал ассистентский балл в моменте с голом Жильбера Брюле.
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