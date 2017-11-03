Павел Буре: «Самую большую и мощную страну лишают флага? Так не пойдет»

Бывший нападающий сборной России Павел Буре выразил свое мнение по поводу возможного решения КХЛ запретить игрокам участвовать в Олимпиаде-2018 в случае недопуска российской сборной.

«Это ответная мера, потому что пока все предпринимают меры против нас, пристают к нашей стране.

Что это такое, что нашу самую большую и мощную страну в мире лишают флага? Так не пойдет. Все правильно! Мы должны заботиться о своей стране и принимать соответствующие меры.

Нападают на нас, и мы должны себя защищать. Я категорически против того, чтобы наша страна выступала под нейтральным флагом. С нашей страной так разговаривать нельзя!» – сказал Буре.