Брестское «Динамо» поднялось на 4-е место в таблице чемпионата

В матче чемпионата Беларуси брестское «Динамо» победило «Неман» (2:0).

После этой встречи в активе брестчан стало 47 очков. «Динамо» поднялось на 4-е место в турнирной таблице.

До конца сезона подопечным Владимира Журавеля предстоит сыграть с «Городеей» и «Гомелем».