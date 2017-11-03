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Брестское «Динамо» поднялось на 4-е место в таблице чемпионата
04.11.2017 21:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче чемпионата Беларуси брестское «Динамо» победило «Неман» (2:0).
После этой встречи в активе брестчан стало 47 очков. «Динамо» поднялось на 4-е место в турнирной таблице.
До конца сезона подопечным Владимира Журавеля предстоит сыграть с «Городеей» и «Гомелем».
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В матче чемпионата Беларуси брестское «Динамо» победило «Неман» (2:0).
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