ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Брестское «Динамо» поднялось на 4-е место в таблице чемпионата

04.11.2017 21:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

В матче чемпионата Беларуси брестское «Динамо» победило «Неман» (2:0).

После этой встречи в активе брестчан стало 47 очков. «Динамо» поднялось на 4-е место в турнирной таблице.

До конца сезона подопечным Владимира Журавеля предстоит сыграть с «Городеей» и «Гомелем».

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В матче чемпионата Беларуси брестское «Динамо» победило «Неман» (2:0).

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Павел Буре: «Самую большую и мощную страну лишают флага? Так не пойдет»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика