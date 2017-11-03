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Чемпионат Испании. «Барселона» против «Севильи», «Депортиво» проиграл «Атлетико»
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В 11-м туре примеры «Барселона» сыграет с «Севильей», «Реал» встретится с «Лас-Пальмасом».
Чемпионат Испании
11-й тур
- Дата проведения
-
3 ноября, 23.00, «Бенито Вильямарин»
- Голы:
-
0:1 –
18 Бергара,
0:2 –
34 Портильо,
1:2 –
68 Санабрия,
2:2 –
87 Будебуз.
Бетис –
Адан, Барраган, Манди, Амат (Фабиан Руис, 80), Тошка (Будебуз, 63), Гарсия, Санчес, Камараса (Санабрия, 63), Гуардадо, Тельо, Леон.
Хетафе –
Гуаита, Молинеро, Даконам, Кала, Антунеш, Портильо (Оливера, 90), Бергара, Арамбарри, Дьедиу (Мора, 81), Молина, Анхель (Фажр, 72).
- Предупреждения:
-
Кала
(12), Гарсия
(18), Арамбарри
(32), Антунеш
(33), Даконам
(43), Амат
(53), Фажр
(75), Бергара
(85).
- Дата проведения
-
4 ноября, 15.00, «Месталья»
- Голы:
-
1:0 –
14 Парехо,
2:0 –
71 Родриго,
3:0 –
82, пенальти Санти Мина.
Валенсия –
Нето, Мурильо, Гайя, Монтойя, Гарай, Солер (Перейра, 65), Парехо, Кондогбиа, Гонсалу Гедеш, Дзадза (Санти Мина, 78), Родриго (Тони Лато, 86).
Леганес –
Куэльяр, Муньос, Рико, Сальдуа (Тито, 76), Сиовас, Пирес, Моран (Гумбау, 60), Эрасо (Эль-Жар, 69), Брашанац, Шимановски, Бовю.
- Предупреждения:
-
Муньос
(13), Бовю
(84), Парехо
(90).
- Дата проведения
-
4 ноября, 18.15, «Риасор»
- Гол:
-
0:1 –
90 Парти.
Депортиво –
Пантилимон, Шер, Луизинью (Наварро, 82), Хуанфран, Сидней, Борхес (Москера, 75), Гильерме, Вальверде, Картабия, Баккали (Андоне, 75), Перес.
Атлетико –
Облак, Савич, Люка Эрнандес, Хуанфран, Годин, Габи, Фернандес (Гамейро, 61), Сауль, Парти, Корреа (Гайтан, 46), Гризманн (Хименес, 80).
- Предупреждения:
-
Гризманн
(9), Савич
(21), Хуанфран
(77), Луизинью
(78), Андоне
(84), Сидней
(90).
- Дата проведения
-
4 ноября, 20.30, «Мендисорроса»
- Гол:
-
1:0 –
1 Сантос.
Алавес –
Пачеко, Руано, Марипан, Эли, Диегес, Ману Гарсия, Пина (Медран, 67), Мубарак (Торрес, 90), Педраса, Сантос (Кркич, 82), Мунир.
Эспаньол –
Лопес, Лопес Сильва, Эрмосо, Кариколь, Хурадо (Мелендо, 73), Санчес (Налдо, 46), Дардер, Хави Фуэго, Пьятти (Гарсия, 82), Баптистао, Морено.
- Предупреждения:
-
Диегес
(15), Эрмосо
(21), Педраса
(26), Пина
(51), Эли
(58), Медран
(74), Ману Гарсия
(77), Сантос
(79).
- Удаление:
-
Эрмосо
(39).
- Дата проведения
-
4 ноября, 22.45, «Камп Ноу»
Барселона –
тер Стеген, Пике, Альба, Нелсон Семеду, Умтити, Ракитич, Бускетс, Иньеста, Пако Алькасер, Месси, Суарес.
Севилья –
Сория, Кьер, Эскудеро, Коршья, Лангле, Писарро, Нзонзи, Навас, Банега, Сарабия, Муриэль.
- Дата проведения
-
5 ноября, 20.30, «Аноэта»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Таблица примеры
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В 11-м туре примеры «Барселона» сыграет с «Севильей», «Реал» встретится с «Лас-Пальмасом».
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