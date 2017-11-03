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Чемпионат Испании. «Барселона» против «Севильи», «Депортиво» проиграл «Атлетико»

04.11.2017 22:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 11-м туре примеры «Барселона» сыграет с «Севильей», «Реал» встретится с «Лас-Пальмасом».

Чемпионат Испании

11-й тур

Бетис – Хетафе 2:2 (0:2, 2:0)
Дата проведения
3 ноября, 23.00, «Бенито Вильямарин»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 18 Бергара, 0:2 – 34 Портильо, 1:2 – 68 Санабрия, 2:2 – 87 Будебуз.
БетисАдан, Барраган, Манди, Амат (Фабиан Руис, 80), Тошка (Будебуз, 63), Гарсия, Санчес, Камараса (Санабрия, 63), Гуардадо, Тельо, Леон.
ХетафеГуаита, Молинеро, Даконам, Кала, Антунеш, Портильо (Оливера, 90), Бергара, Арамбарри, Дьедиу (Мора, 81), Молина, Анхель (Фажр, 72).
Предупреждения:
Кала (12), Гарсия (18), Арамбарри (32), Антунеш (33), Даконам (43), Амат (53), Фажр (75), Бергара (85).

 

Валенсия – Леганес 3:0 (1:0, 2:0)
Дата проведения
4 ноября, 15.00, «Месталья»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 14 Парехо, 2:0 – 71 Родриго, 3:0 – 82, пенальти Санти Мина.
ВаленсияНето, Мурильо, Гайя, Монтойя, Гарай, Солер (Перейра, 65), Парехо, Кондогбиа, Гонсалу Гедеш, Дзадза (Санти Мина, 78), Родриго (Тони Лато, 86).
ЛеганесКуэльяр, Муньос, Рико, Сальдуа (Тито, 76), Сиовас, Пирес, Моран (Гумбау, 60), Эрасо (Эль-Жар, 69), Брашанац, Шимановски, Бовю.
Предупреждения:
Муньос (13), Бовю (84), Парехо (90).

 

Депортиво – Атлетико 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
4 ноября, 18.15, «Риасор»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 90 Парти.
ДепортивоПантилимон, Шер, Луизинью (Наварро, 82), Хуанфран, Сидней, Борхес (Москера, 75), Гильерме, Вальверде, Картабия, Баккали (Андоне, 75), Перес.
АтлетикоОблак, Савич, Люка Эрнандес, Хуанфран, Годин, Габи, Фернандес (Гамейро, 61), Сауль, Парти, Корреа (Гайтан, 46), Гризманн (Хименес, 80).
Предупреждения:
Гризманн (9), Савич (21), Хуанфран (77), Луизинью (78), Андоне (84), Сидней (90).

 

Алавес – Эспаньол 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
4 ноября, 20.30, «Мендисорроса»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 1 Сантос.
АлавесПачеко, Руано, Марипан, Эли, Диегес, Ману Гарсия, Пина (Медран, 67), Мубарак (Торрес, 90), Педраса, Сантос (Кркич, 82), Мунир.
ЭспаньолЛопес, Лопес Сильва, Эрмосо, Кариколь, Хурадо (Мелендо, 73), Санчес (Налдо, 46), Дардер, Хави Фуэго, Пьятти (Гарсия, 82), Баптистао, Морено.
Предупреждения:
Диегес (15), Эрмосо (21), Педраса (26), Пина (51), Эли (58), Медран (74), Ману Гарсия (77), Сантос (79).
Удаление:
Эрмосо (39).

 

Барселона – Севилья 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
4 ноября, 22.45, «Камп Ноу»
превью матча текстовый онлайн статистика
Барселонатер Стеген, Пике, Альба, Нелсон Семеду, Умтити, Ракитич, Бускетс, Иньеста, Пако Алькасер, Месси, Суарес.
СевильяСория, Кьер, Эскудеро, Коршья, Лангле, Писарро, Нзонзи, Навас, Банега, Сарабия, Муриэль.

 

Леванте – Жирона
Дата проведения
5 ноября, 14.00, «Сьюдад де Валенсия»
превью матча онлайн статистика

 

Сельта – Атлетик
Дата проведения
5 ноября, 18.15, «Балайдос»
превью матча онлайн статистика

 

Вильярреал – Малага
Дата проведения
5 ноября, 20.30, «Эстадио де ла Серамика»
превью матча онлайн статистика

 

Реал Сосьедад – Эйбар
Дата проведения
5 ноября, 20.30, «Аноэта»
превью матча онлайн статистика

 

Реал Мадрид – Лас-Пальмас
Дата проведения
5 ноября, 22.45, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча текстовый онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица примеры

Статистика примеры

 
 
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В 11-м туре примеры «Барселона» сыграет с «Севильей», «Реал» встретится с «Лас-Пальмасом».

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