Сергей Бебешко: «Знаем силу нашей группы. Остается еще много игр и надеюсь, что все у нас получится»

Главный тренер БГК имени Мешкова Сергей Бебешко прокомментировал минимальное поражение от «Киля» (24:25) в Лиге чемпионов.

«Ни для кого не секрет, что матч был очень важен. Во всех домашних играх в Лиге чемпионов мы хотим победить. Против нас играл соперник, который выступает в бундеслиге. В этом сезоне выступает не очень успешно. Но они начинают играть с каждым матчем все лучше.

Сегодня начали немного скованно. Знали силу вратаря «Киля». И он ее подтвердил. Много бросков получилось неподготовленных. И когда вратарь отбивает, появляется нервозность, неуверенность. Вначале сыграли защиту 5-1 с Разгором впереди. Давно такую защиту не играли. Сегодня попробовали. Минут 15 получалось неплохо. К сожалению, игра в нападении не ладилась Начали проигрывать. После замен, после тайм-аута, подкорректировали нашу атаку и игра пошла. Плюс Пешич очень хорошо отстоял. Выиграли первый тайм.

Во втором вышли с надеждой на то, что сможем оторваться в счете. Но ошибки первого тайма повторились. Начали снова проигрывать. В концовке не повезло, что минут пять не могли забить: то Ландин отбивал, то теряли мяч. Мне кажется, команда психологически подустала. Груз ответственности на нас лежит большой. Плюс – очень хотели победить перед своей публикой. В концовке был момент, что могли уйти в атаку с одним мячом отставания. Но не получилось. Будем извлекать из всего этого выводы и работать дальше. Знаем силу нашей группы. Остается еще много игр и надеюсь, что все у нас получится», – сказал Бебешко.