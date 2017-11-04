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«Неман» – «Динамо». Фанаты хозяев развернули баннер в адрес брестчан: «Проста мяшок грошай»

04.11.2017 23:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В матче чемпионата Беларуси «Неман» на своем поле проиграл брестскому «Динамо» (0:2).

Отметим, что на матче фанаты гродненского клуба развернули баннер, на котором изображены символы «Немана» и цвета брестского клуба.

«Горад з вялікай гісторыяй» – гласит надпись на фоне цветов «Немана».

«Проста мяшок грошай» – надпись на фоне цветов брестчан.

«Неман» – «Динамо». Фанаты хозяев развернули баннер в адрес брестчан: «Проста мяшок грошай»

Фото: Grodno Ultras

 
 
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В матче чемпионата Беларуси «Неман» на своем поле проиграл брестскому «Динамо» (0:2).

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