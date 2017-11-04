«Динамо» – «Северсталь». На «Минск-Арене» установлен рекорд посещаемости сезона, на матче побывало 14,7 тыс человек

Матч регулярного чемпионата КХЛ между минским и «Северсталью» (1:2) посетили 14773 человек.

Установлен рекорд посещаемости домашних матчей «зубров».

Напомним, вмещает более 15 тысяч человек.

Ранее рекорд посещаемости в Минске был установлен в игре с «Сочи». Встречу посетили 14169 зрителей.

Таким образом, «Динамо» в нынешнем сезоне еще ни разу не собрало аншлаг на «Минск-Арене».