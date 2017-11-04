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«Динамо» – «Северсталь». На «Минск-Арене» установлен рекорд посещаемости сезона, на матче побывало 14,7 тыс человек

04.11.2017 23:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Матч регулярного чемпионата КХЛ между минским «Динамо» и «Северсталью» (1:2) посетили 14773 человек.

Установлен рекорд посещаемости домашних матчей «зубров».

Напомним, «Минск-Арена» вмещает более 15 тысяч человек.

Ранее рекорд посещаемости в Минске был установлен в игре с «Сочи». Встречу посетили 14169 зрителей.

Таким образом, «Динамо» в нынешнем сезоне еще ни разу не собрало аншлаг на «Минск-Арене».

 
Теги: Минск
 
 
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Матч регулярного чемпионата КХЛ между минским «Динамо» и «Северсталью» (1:2) посетили 14773 человек.

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