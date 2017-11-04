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«Динамо» – «Северсталь». На «Минск-Арене» установлен рекорд посещаемости сезона, на матче побывало 14,7 тыс человек
04.11.2017 23:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Матч регулярного чемпионата КХЛ между минским
Установлен рекорд посещаемости домашних матчей «зубров».
Напомним,
Ранее рекорд посещаемости в Минске был установлен в игре с «Сочи». Встречу посетили 14169 зрителей.
Таким образом, «Динамо» в нынешнем сезоне еще ни разу не собрало аншлаг на «Минск-Арене».
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«Динамо» – «Северсталь». На «Минск-Арене» установлен рекорд посещаемости сезона, на матче побывало 14,7 тыс человек
Матч регулярного чемпионата КХЛ между минским «Динамо» и «Северсталью» (1:2) посетили 14773 человек.
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