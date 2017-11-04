Игорь Ковалевич: «Судья творил все, что хотел. Когда будут судить нас, как Брест, тогда и будем побеждать»

Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич поделился мнением о матче с брестским «Динамо» (0:2).

– Трудный матч. Больших претензий команде не могу предъявлять, кроме результата.

Вы спрашиваете, когда будем побеждать такие команды, как «Динамо»? Во-первых, в Бресте мы 2:0 победили. Второй гол нам забит был с нарушением правил. Судья творил все, что хотел. Я такого в Гродно еще не видел. Когда будут судить нас, как Брест, тогда и будем побеждать.

Я благодарен болельщикам, которые остались до конца и верили, что мы хотя бы забьем мяч престижа. Упрекнуть команду свою я не могу. Милевский взял игрока, уронил и пошел забивать в пустые ворота гол. Что я могу сказать Абуне? Все видели, все люди видели, кроме троих судей. Посмотрите видео. Поэтому, что я могу сказать? Поздравляю Брест с победой, главное три очка. Так?» – сказал Ковалевич.

Матч обслуживала бригада Дмитрия Дмитриева.