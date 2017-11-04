Горди Дуайер: «Наша команда сейчас, возможно, устала в защите»

Главный тренер минского Горди Дуайер прокомментировал поражение от «Северстали» (1:2) и отметил важность перерыва в чемпионате.

– Поздравляю Александр Гулявцева и его команду с победой. Эта была очень важна игра для обеих команд. Конечно, я очень разочарован результатом. Мы играли достаточно неплохо, однако «достаточно» в данном случае не считается. «Северсталь» наказала нас за ошибки.

Обе команды сегодня хорошо играли у своих ворот, не дали друг другу много шансов в атаке. Мы были недостаточно остры в атаке до начала второго периода: мы не смогли создать много моментов у ворот соперника. Мы слишком надеялись на игру в большинстве. Однако выигрышный матч состоит не только из игры в большинстве и меньшинстве. Мы сегодня были не так хороши в атаке: лишь в третьем периоде нам удалось забросить. Ключевую роль в нашем поражении сыграла недостаточно хорошая игра в равных составах.

– Насколько кстати сейчас международная пауза? Какие планы, учитывая, что большая часть команды разъедется по сборным?

– Когда я только пришел в эту лигу в качестве главного тренера, мне кто-то сказал, что перерывы в чемпионате устроены таким образом, чтобы каждая команда получала выгоду. Я думаю, что это правда. Наша команда сейчас, возможно, устала в защите. Нам не достает ведущего защитника – Евгения Лисовца. С теми игроками, которые будут в нашем распоряжении, будем тренировать игру в защите, отрабатывать защитные навыки.

В сборную поедут молодые игроки и это большой плюс для них, потому что игры за сборную добавят им опыта и уверенности в матчах против сильных соперников. Я думаю, что Юнас Энрот, вызванный в сборную Швеции, получил свой шанс, который он заслужил своей игрой за «Динамо»

У ребят, которые останутся в команде, будет несколько дней отдыха. Потом мы соберемся уже в меньшем количестве и начнем подготовку к матчу с .

– Насколько вы довольны тем, как команда отработала отрезок перед международной паузой? Есть ли резервы в игре команды, чтобы войти в плей-офф?

– Этот сезон начался очень сложно для нас: мы были сразу же отброшены не на первые места в лиге. Это было очень хорошим уроком для нашей команды. Поскольку дома мы играли отлично, ведь у нас было много запоминающихся матчей.

Мы уступили на выезде несколько сложных игр с отрывом в одну-две шайбы. Я думаю, что это тот важный момент, на который нужно обратить внимание во второй половине сезона, поскольку в защите мы играем достаточно неплохо. Однако в атаке в гостевых мачтах мы не так хорошо комбинируем, создаем моменты. Именно над игрой в атаке нам нужно поработать во второй части сезона, – сказал Дуайер.