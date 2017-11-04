МИНСК, 4 ноя — Sputnik. Минское "Динамо" проиграло дома "Северстали" из Череповца в матче регулярного чемпионата КХЛ, встреча прошла в субботу на "Минск-Арене", передает Sputnik.



© Sputnik / Виктор Толочко Минское "Динамо" отправило Матерухина в Молодечно

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе игроков из Череповца результативными бросками отметились Александр Евсеенков (15 минута) и Сергей Монахов (52). У "Зубров" шайбу на 53-й минуте забил американский легионер Джек Скилли.

Таким образом "Динамо" проиграло своему прямому конкуренту за выход в плей-офф, не в субботней игре не набрав ни одного очка.

Ранее столичный хоккейный клуб обыграл дома московский "Спартак" .

Следующую игру минчане проведут против казанского "АК Барса". Игра пройдет в Минске 13 ноября.