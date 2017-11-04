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КХЛ: "Зубры" проиграли в домашнем матче череповецкой "Северстали"
04.11.2017 22:07 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 ноя — Sputnik. Минское "Динамо" проиграло дома "Северстали" из Череповца в матче регулярного чемпионата КХЛ, встреча прошла в субботу на "Минск-Арене", передает Sputnik.
© Sputnik / Виктор Толочко
Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе игроков из Череповца результативными бросками отметились Александр Евсеенков (15 минута) и Сергей Монахов (52). У "Зубров" шайбу на 53-й минуте забил американский легионер Джек Скилли.
Таким образом "Динамо" проиграло своему прямому конкуренту за выход в плей-офф, не в субботней игре не набрав ни одного очка.
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Следующую игру минчане проведут против казанского "АК Барса". Игра пройдет в Минске 13 ноября.
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Следующий поединок в рамках континентального первенства "динамовцы" проведут дома 13 ноября.
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