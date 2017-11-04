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НХЛ. «Вашингтон» против «Бостона», «Тампа-Бэй» – «Коламбус», «Оттава» проиграла «Вегасу»
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В регулярном чемпионате НХЛ сегодня состоятся 13 матчей.
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
4 ноября, 21.00, «Canadian Tire Centre»
-
0:1 – 4
Так (Карлссон)
-
1:1 – 21
Стоун (Фанюф, Хоффман)
-
1:2 – 24
Хаула (Перрон, Маршессо)
-
2:2 – 27
Берроуз (Уайдман, Пайэтт)
-
2:3 – 32
Маршессо (Хаула, Шмидт)
-
2:4 – 43
Карлссон (Смит, Маршессо)
-
2:5 – 46
Хаула (Нил, Перрон)
-
3:5 – 47
Дзингел (Стоун, Брассар)
-
4:5 – 59
Карлссон (Террис, Брассар)
-
Вратари: Андерсон 29/34 Легаси 24/28.
- Дата проведения
-
5 ноября, 02.00, «Scottrade Center»
-
0:1 – 9
Боргман (Кэррик, Мартин)
-
1:1 – 22
Тарасенко (Шенн, Шварц)
-
2:1 – 27
Эдмундсон (Шварц, Шенн)
-
3:1 – 30
Пьетранжело (Шварц, Шенн)
-
4:1 – 41
Пяярви-Свенссон ()
-
5:1 – 42
Соботка (Штястны, Стеен)
-
5:2 – 42
Бозак (Марнер, Мартин)
-
6:2 – 47
Пьетранжело (Тарасенко, Шенн)
-
6:3 – 50
Браун (Боргман, Хайман)
-
6:4 – 53
Бозак (Мартин)
Таблица НХЛ
Статистика НХЛ
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В регулярном чемпионате НХЛ сегодня состоятся 13 матчей.
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