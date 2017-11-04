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НХЛ. «Вашингтон» против «Бостона», «Тампа-Бэй» – «Коламбус», «Оттава» проиграла «Вегасу»

05.11.2017 01:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В регулярном чемпионате НХЛ сегодня состоятся 13 матчей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Оттава – Вегас 4:5 (0:1, 2:2, 2:2)
Дата проведения
4 ноября, 21.00, «Canadian Tire Centre»
Онлайн матча Видео
0:1 – 4 Так (Карлссон)
1:1 – 21 Стоун (Фанюф, Хоффман)
1:2 – 24 Хаула (Перрон, Маршессо)
2:2 – 27 Берроуз (Уайдман, Пайэтт)
2:3 – 32 Маршессо (Хаула, Шмидт)
2:4 – 43 Карлссон (Смит, Маршессо)
2:5 – 46 Хаула (Нил, Перрон)
3:5 – 47 Дзингел (Стоун, Брассар)
4:5 – 59 Карлссон (Террис, Брассар)
Вратари: Андерсон 29/34  Легаси 24/28.
Сент-Луис – Торонто 6:4 (0:1, 3:0, 3:3)
Дата проведения
5 ноября, 02.00, «Scottrade Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 9 Боргман (Кэррик, Мартин)
1:1 – 22 Тарасенко (Шенн, Шварц)
2:1 – 27 Эдмундсон (Шварц, Шенн)
3:1 – 30 Пьетранжело (Шварц, Шенн)
4:1 – 41 Пяярви-Свенссон ()
5:1 – 42 Соботка (Штястны, Стеен)
5:2 – 42 Бозак (Марнер, Мартин)
6:2 – 47 Пьетранжело (Тарасенко, Шенн)
6:3 – 50 Браун (Боргман, Хайман)
6:4 – 53 Бозак (Мартин)
Виннипег – Монреаль 4:5 (1:1, 1:1, 2:2)
Дата проведения
5 ноября, 02.00, «MTS Centre»
Онлайн матча Видео
1:0 – 10 Лайне (Бафлин, Уилер)
1:1 – 19 Шоу (Друэн, Пачиоретти)
1:2 – 22 Шоу (Пачиоретти, Уэбер)
2:2 – 37 Копп (Танев)
3:2 – 44 Элерс (Труба, Майерс)
4:2 – 46 Уилер (Бафлин)
4:3 – 48 Плеканец (Галлахер)
4:4 – 55 Петри ()
4:5 – 63 Пачиоретти (Уэбер, Гальченюк)
Бостон – Вашингтон 2:3 (0:2, 1:1, 1:0)
Дата проведения
5 ноября, 02.00, «TD Garden»
Онлайн матча Видео
0:1 – 7 Уилсон (Стивенсон, Эллер)
0:2 – 13 Овечкин (Орлов, Кузнецов)
1:2 – 23 Пастрняк (Крюг, Бержерон)
1:3 – 38 Уилсон (Орпик)
2:3 – 57 Пастрняк (Крюг, Маршанд)
Тампа-Бэй – Коламбус 5:4 (2:2, 2:0, 0:2)
Дата проведения
5 ноября, 02.00, «Amalie Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 2 Джонс (Джирарди, Браун)
1:1 – 2 Пойнт ()
2:1 – 3 Кучеров (Наместников, Сергачев)
2:2 – 10 Веренски (Хянникяйнен, Дюбуа)
3:2 – 26 Стэмкос (Хедман, Кучеров)
4:2 – 38 Гурде (Хедман, Киллорн)
4:3 – 49 Хянникяйнен (Джонс, Милано)
4:4 – 51 Дубински (Дженнер, Бьоркстранн)
Флорида – Рейнджерс 4:5 (0:0, 2:2, 2:2)
Дата проведения
5 ноября, 02.00, «BankAtlantic Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 23 Сивиур ( Маккензи, Хэйли)
1:1 – 27 Холден (Фаст, Макдона)
2:1 – 34 Сивиур (Хэйли, Маккензи)
2:2 – 38 Шаттенкирк ( Миллер)
2:3 – 45 Грабнер (Фаст)
3:3 – 48 Йэндл (Барков, Макгинн)
3:4 – 51 Нэш ( Миллер, Макдона)
4:4 – 58 Трочек (Юбердо)
4:5 – 61 Шаттенкирк ( Миллер, Нэш)
Филадельфия – Колорадо 4:5 (0:1, 2:2, 2:1)
Дата проведения
5 ноября, 02.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 19 Дюшен (Бэрри, Маккиннон)
1:1 – 21 Филппула (Симмондс, Конекны)
2:1 – 26 Жиру (Ворачек, Гостисбеер)
2:2 – 35 Комо (Немет, Маккиннон)
2:3 – 36 Рантанен (Бэрри, Керфут)
3:3 – 44 Ворачек (Хегг, Кутюрье)
3:4 – 45 Якупов (Дюшен)
4:4 – 46 Уис (Сэнхайм, Уил)
Даллас – Баффало 5:1 (4:0, 1:1, 0:0)
Дата проведения
5 ноября, 03.00, «American Airlines Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 3 Элие (Руссель)
2:0 – 7 Факса (Клингберг, Смит)
3:0 – 10 Джонс (Факса, Смит)
4:0 – 12 Сегин (Радулов, Клингберг)
4:1 – 31 О′Райлли ()
5:1 – 38 Руссель (Сегин, Клингберг)
Миннесота – Чикаго 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
Дата проведения
5 ноября, 03.00, «Xcel Energy Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 54 Анисимов (Кэйн, Кит)
0:2 – 58 Дебринкат (Тэйвс)
Аризона – Каролина 1:0 (3 период)
Дата проведения
5 ноября, 04.00, «Gila River Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 31 Келлер (Ричардсон)
Ванкувер – Питтсбург 1:1 (2 период)
Дата проведения
5 ноября, 05.00, «Rogers Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 2 Гюнцель (Кросби, Кессел)
1:1 – 7 Босер (Хорват)
Лос-Анджелес – Нэшвилл 0:2 (1 период)
Дата проведения
5 ноября, 05.30, «Staples Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 9 Саломяки (Вебер)
0:2 – 10 Суббан (Джохансен, Хартнелл)
Лос-Анджелес – Нэшвилл 0:2 (1 период)
Дата проведения
5 ноября, 05.30, «Staples Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 9 Саломяки (Вебер)
0:2 – 10 Суббан ()

 

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