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НБА. «Клипперс» проиграли «Мемфису», «Денвер» сыграет с «Голден Стэйт» и другие матчи

05.11.2017 01:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей. Идущая четвертой на Западе «Миннесота» постарается развить успех в игре с «Далласом».

Борющийся за попадание в зону плей-офф «Денвер» примет оживающий «Голден Стэйт».

НБА

Регулярный чемпионат

Клипперс – Мемфис 104:113 (25:27, 31:33, 24:27, 24:26)
Дата проведения
4 ноября, 22.30, «Staples Center»
Онлайн матча Статистика
Клипперс
Гриффин (30 + 11 подборов + 5 потерь), Беверли (23 + 7 подборов), Джордан (12 + 10 подборов), Галлинари (10 + 6 передач), Риверс (7)  старт; Уильямс (13), Рид (4), Джонсон (2), Харрелл (2), Торнвелл (1).
Мемфис
Конли (22), Марк Газоль (21), Эннис (13), Брукс (2), Мартин (0)  старт; Эванс (20), Райт (13 + 9 подборов + 4 блок-шота), Чалмерс (12), Парсонс (10).

Детройт – Сакраменто 108:99 (29:26, 23:23, 33:25, 23:25)
Дата проведения
5 ноября, 02.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча Статистика

Чикаго – Новый Орлеан 90:96 OT (19:17, 19:21, 26:19, 19:26, 7:13)
Дата проведения
5 ноября, 03.00, «United Center»
Онлайн матча Статистика

Миннесота – Даллас 112:99 (27:18, 32:31, 34:20, 19:30)
Дата проведения
5 ноября, 03.00, «Target Center»
Онлайн матча Статистика

Денвер – Голден Стэйт 98:120 (4 четверть)
Дата проведения
5 ноября, 04.00, «Pepsi Center»
Онлайн матча Превью

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Статистика НБА

Таблица НБА

 
 
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей.

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