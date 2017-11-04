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НБА. «Клипперс» проиграли «Мемфису», «Денвер» сыграет с «Голден Стэйт» и другие матчи
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей. Идущая четвертой на Западе «Миннесота» постарается развить успех в игре с «Далласом».
Борющийся за попадание в зону плей-офф «Денвер» примет оживающий «Голден Стэйт».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
4 ноября, 22.30, «Staples Center»
- Клипперс
-
Гриффин (30 + 11 подборов + 5 потерь),
Беверли (23 + 7 подборов),
Джордан (12 + 10 подборов),
Галлинари (10 + 6 передач),
Риверс (7) старт;
Уильямс (13),
Рид (4),
Джонсон (2),
Харрелл (2),
Торнвелл (1).
- Мемфис
-
Конли (22),
Марк Газоль (21),
Эннис (13),
Брукс (2),
Мартин (0) старт;
Эванс (20),
Райт (13 + 9 подборов + 4 блок-шота),
Чалмерс (12),
Парсонс (10).
- Дата проведения
-
5 ноября, 02.00, «Little Caesars Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Статистика НБА
Таблица НБА
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей.
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