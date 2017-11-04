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Леонид Слуцкий: «Игроки «Халла» усердно тренируются, но на поле мы выглядели как манекены»

05.11.2017 08:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение от «Шеффилд Юнайтед» (1:4) в матче 16-го тура чемпионшипа.

«Я понимаю, что происходило в каждом из матчей. В последних трех играх мы бросали играть после гола.

Мы бросали играть после того, как пропускали. У нас недостаточно сильный характер, нет духа. Каждый пропущенный мяч влиял на качество нашей игры.

Ощущение, что до гола и после гола играют две разные команды. У меня нет ответа, почему так происходит.

Первый гол нас сломил. Мы должны продолжать верить в себя, несмотря на гол, но мы не в первый уже раз теряемся. Я согласен, это моя работа. Если ситуация не разрешится, в этом моя вина.

На данный момент у нас нет возможности менять состав. Мы можем лишь изменить то, как реагируем на голы. До гола мы показывали хороший футбол, но все сломалось после него.

У нас много новых футболистов, и я думаю, возможно, у нас нет командных целей, а больше, скорее, индивидуальные. Все усердно тренируются, но на поле мы выглядели как манекены. У нас есть проблемы с характером и боевым духом», – признался Слуцкий.

«Халл» Слуцкого проиграл 3 матча подряд, пропустив 10 голов, и опустился на 20-е место в таблице.
 

 
 
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Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение от «Шеффилд Юнайтед» (1:4) в матче 16-го тура чемпионшипа.

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