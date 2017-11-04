Бивол нокаутировал Броадхерста и защитил титул WBA в полутяжелом весе

В Монако прошел бой между чемпионом мира по версии WBA в полутяжелом весе (Россия) и претендентом Трентом Броадхерстом (Австралия).

Бивол нокаутировал соперника в первом раунде.

Напомним, это была первая защита Биволом чемпионского титула.

Теперь в послужном списке российского боксера 12 побед в 12 боях (10 досрочно).