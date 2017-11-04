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Бивол нокаутировал Броадхерста и защитил титул WBA в полутяжелом весе

05.11.2017 08:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В Монако прошел бой между чемпионом мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (Россия) и претендентом Трентом Броадхерстом (Австралия).

Бивол нокаутировал соперника в первом раунде.

Напомним, это была первая защита Биволом чемпионского титула.

Теперь в послужном списке российского боксера 12 побед в 12 боях (10 досрочно).

 

 
 
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В Монако прошел бой между чемпионом мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (Россия) и претендентом Трентом Броадхерстом (Австралия).

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