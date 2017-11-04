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Роз Намаюнас нокаутировала Джоанну Енджейчик и стала чемпионкой UFC
05.11.2017 08:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
В рамках бойцовского шоу UFC 217 прошел бой между чемпионкой в минимальном весе Джоанной Енджейчик и претенденткой Роз Намаюнас.
На второй минуте первого раунда Намаюнас отправила чемпионку в нокдаун.
А еще через минуту Роз нокаутировала соперницу, которая считалась абсолютным фаворитом боя, и впервые в карьере завоевала чемпионский пояс UFC.
Для Енджейчик это поражение стало первым в профессиональной карьере.
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В рамках бойцовского шоу UFC 217 прошел бой между чемпионкой в минимальном весе Джоанной Енджейчик и претенденткой Роз Намаюнас.
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