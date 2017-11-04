БАТЭ – «Нафтан». За выбегание болельщика на поле борисовчане оштрафованы на 1610 рублей

АБФФ оштрафовала БАТЭ за выбегание болельщика на поле в матче с «Нафтаном» (1:1) на 1610 белорусских рублей.

Напомним, после реализованного «северянами» пенальти, один из зрителей выбежал на поле и попытался пообщаться с главным судьей матча.

Ранее БАТЭ принял решение подать регрессный иск на болельщика, который выбежал на поле во время матча Лиги Европы против «Арсенала», чтобы взыскать 5 тысяч евро.

Как БАТЭ воспитывает болельщиков