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БАТЭ – «Нафтан». За выбегание болельщика на поле борисовчане оштрафованы на 1610 рублей
05.11.2017 09:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
АБФФ оштрафовала БАТЭ за выбегание болельщика на поле в матче с «Нафтаном» (1:1) на 1610 белорусских рублей.
Напомним, после реализованного «северянами» пенальти, один из зрителей выбежал на поле и попытался пообщаться с главным судьей матча.
Ранее БАТЭ принял решение подать регрессный иск на болельщика, который выбежал на поле во время матча Лиги Европы против «Арсенала», чтобы взыскать 5 тысяч евро.
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АБФФ оштрафовала БАТЭ за выбегание болельщика на поле в матче с «Нафтаном» (1:1) на 1610 белорусских рублей.
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