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НХЛ. Гол Тоффоли на последней секунде овертайма стал лучшим на неделе, Кузнецов – 4-й
05.11.2017 09:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Лучшим стал гол форварда
10. Марк Джиордано («Калгари») с передачи Мэттью Ткачака
9. Шон Монахан («Калгари») с передачи Джона Годро
8. Джонатан Тэйвс (
7. Крис Крайдер («Рейнджерс») с передачи Мики Зибанежада
6. Тайлер Сегин (
5. Николай Элерс («Виннипег»)
4. Евгений Кузнецов («Вашингтон»)
3. Александр Барков («Флорида») с передачи Евгения Дадонова
2. Леон Драйзайтль (
1. Тайлер Тоффоли («Лос-Анджелес»)
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НХЛ представила топ-10 лучших голов игровой недели.
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