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НХЛ. Гол Тоффоли на последней секунде овертайма стал лучшим на неделе, Кузнецов – 4-й

05.11.2017 09:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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НХЛ представила топ-10 лучших голов игровой недели. 

Лучшим стал гол форварда «Лос-Анджелеса» Тайлера Тоффоли в ворота «Бостона» после вбрасывания за 0,4 секунды до истечения времени овертайма. 

10. Марк Джиордано («Калгари») с передачи Мэттью Ткачака

9. Шон Монахан («Калгари») с передачи Джона Годро

8. Джонатан Тэйвс («Чикаго»)

7. Крис Крайдер («Рейнджерс») с передачи Мики Зибанежада

6. Тайлер Сегин («Даллас») с передачи Александра Радулова

5. Николай Элерс («Виннипег»)

4. Евгений Кузнецов («Вашингтон»)

3. Александр Барков («Флорида») с передачи Евгения Дадонова

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») с передачи Коннора Макдэвида

1. Тайлер Тоффоли («Лос-Анджелес»)

 
 
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