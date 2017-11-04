Сен-Пьер задушил Биспинга и стал чемпионом UFC в своем первом бою за четыре года

В Нью-Йорке прошел турнир UFC 217, главным событием которого стал бой между чемпионом в среднем весе Майклом Биспингом и экс-чемпионом Жоржем Сен-Пьером.

Сен-Пьер победил удушающим приемом в третьем раунде и стал новым чемпионом в среднем весе.

Напомним, в 2013 году Сен-Пьер объявил об уходе из ММА, и бой против Биспинга стал для него первым за четыре года.