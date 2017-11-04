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Сен-Пьер задушил Биспинга и стал чемпионом UFC в своем первом бою за четыре года
05.11.2017 09:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
В Нью-Йорке прошел турнир UFC 217, главным событием которого стал бой между чемпионом в среднем весе Майклом Биспингом и экс-чемпионом Жоржем Сен-Пьером.
Сен-Пьер победил удушающим приемом в третьем раунде и стал новым чемпионом в среднем весе.
Напомним, в 2013 году Сен-Пьер объявил об уходе из ММА, и бой против Биспинга стал для него первым за четыре года.
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В Нью-Йорке прошел турнир UFC 217, главным событием которого стал бой между чемпионом в среднем весе Майклом Биспингом и экс-чемпионом Жоржем Сен-Пьером.
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