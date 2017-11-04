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Мечислав Гой: «Сегодня Ковалевич – это самый сильный тренер страны»

05.11.2017 10:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Мэр Гродно Мечислав Гой оптимистично высказался по поводу будущего «Немана».

«У нас все должно быть хорошо. Недавно продлили контракт с Игорем Ковалевичем. Считаю, сегодня это самый сильный тренер страны. Если кто-то его недооценил, то это не наши проблемы.

Моя оценка его работы – продление контракта. Почитайте комментарии под новостью о пролонгации наших отношений – не найдете ни одного отрицательного. Ковалевич остается в Гродно, и это не только мое желание, а желание всех болельщиков клуба», – заявил Гой.

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Теги: Новости, Брест
 
 
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Мэр Гродно Мечислав Гой оптимистично высказался по поводу будущего «Немана».

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