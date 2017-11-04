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Вячеслав Глеб продлил контракт с «Неманом»

05.11.2017 10:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий «Немана» Вячеслав Глеб продлил контракт с клубом.

Об этом сообщил мэр Гродно Мечислав Гой перед матчем с брестским «Динамо».

В нынешнем сезоне в составе гродненского клуба на счету Глеба два гола и одна передача в 13 матчах. Начинал чемпионат форвард в составе клуба «Крумкачы». Подробную статистику смотрите здесь.

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Теги: Брест, Гродно
 
 
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Нападающий «Немана» Вячеслав Глеб продлил контракт с клубом.

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