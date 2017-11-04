|
Вячеслав Глеб продлил контракт с «Неманом»
05.11.2017 10:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий
Об этом сообщил мэр Гродно Мечислав Гой перед матчем с брестским «Динамо».
В нынешнем сезоне в составе гродненского клуба на счету Глеба два гола и одна передача в 13 матчах. Начинал чемпионат форвард в составе клуба «Крумкачы». Подробную статистику смотрите
«Абуна говорит, что ему заплели ноги и толкнули». Милевский всеми способами тащит Брест на четвертое место
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий «Немана» Вячеслав Глеб продлил контракт с клубом.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии