Вячеслав Глеб продлил контракт с «Неманом»

Нападающий Вячеслав Глеб продлил контракт с клубом.

Об этом сообщил мэр Гродно Мечислав Гой перед матчем с брестским «Динамо».

В нынешнем сезоне в составе гродненского клуба на счету Глеба два гола и одна передача в 13 матчах. Начинал чемпионат форвард в составе клуба «Крумкачы». Подробную статистику смотрите здесь.

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