Минскому «Торпедо» достаточно сыграть вничью в 30-м туре первой лиги, чтобы гарантировать себе второе место.

Напомним, первые две команды получают право сыграть в следующем году в высшей лиге чемпионата Беларуси.

После 29-ти матчей верх турнирной таблицы выглядит следующим образом: «Луч» – 60 очков, «Торпедо» – 57, «Смолевичи СТИ» – 55.

Если «автозаводцы» наберут хотя бы одно очко, а «Смолевичи СТИ» победят, то у обоих клубов будет по 58 баллов. Однако, согласно регламенту, в случае равенства очков у двух или более команд места в таблице чемпионата определяются по результатам игр между собой. В ходе турнира минчане дважды оказывались сильнее – 1:0, 1:0.

Отметим, в последнем туре минское «Торпедо» сыграет на выезде с «Лучом», «Смолевичи СТИ» примут «Осиповичи». Встречи пройдут 11 ноября.

Таблица первой лиги