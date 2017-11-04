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Единая лига ВТБ. «Цмокі» принимают УНИКС и другие матчи
05.11.2017 11:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
В воскресенье 5 ноября в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ УНИКС сыграет на выезде с «Цмокамі», «Автодор» примет «Локомотив-Кубань».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Положение команд: ЦСКА – 5-0, «Химки» – 4-0, УНИКС – 3-0, «Зенит» – 3-1, «Локомотив-Кубань» – 2-1, «Автодор» – 2-1, «Цмокі» – 2-2, «Нижний Новгород» – 1-2, «Енисей» – 1-3, «Парма» – 1-3, ВЭФ – 1-4, «Астана» – 0-4, «Калев» – 0-4.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В воскресенье 5 ноября в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ УНИКС сыграет на выезде с «Цмокамі», «Автодор» примет «Локомотив-Кубань».
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