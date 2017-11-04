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Единая лига ВТБ. «Цмокі» принимают УНИКС и другие матчи

05.11.2017 11:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В воскресенье 5 ноября в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ УНИКС сыграет на выезде с «Цмокамі», «Автодор» примет «Локомотив-Кубань».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Цмоки-Минск – УНИКС
Дата проведения
5 ноября, 15.30, «Falcon Club»
Онлайн матча

 

Парма – Астана
Дата проведения
5 ноября, 15.30, «УДС Молот»
Онлайн матча

 

Автодор – Локомотив-Кубань
Дата проведения
5 ноября, 16.00, «ДС Кристалл»
Онлайн матча

 

Калев – Зенит
Дата проведения
5 ноября, 18.00, «Kalevi Spordihall»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА – 5-0, «Химки» – 4-0, УНИКС – 3-0, «Зенит» – 3-1, «Локомотив-Кубань» – 2-1, «Автодор» – 2-1, «Цмокі» – 2-2, «Нижний Новгород» – 1-2, «Енисей» – 1-3, «Парма» – 1-3, ВЭФ – 1-4, «Астана» – 0-4, «Калев» – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
Теги: Минск
 
 
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В воскресенье 5 ноября в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ УНИКС сыграет на выезде с «Цмокамі», «Автодор» примет «Локомотив-Кубань».

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