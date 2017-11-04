WHL. Еременко набирает очки пятый матч подряд и входит в Топ-10 защитников лиги

Белорусский защитник «Калгари Хитмен» Владислав Еременко оформил дубль в матче с «Летбриджем» (6:3).

Таким образом, игрок обороны набирает очки пятую игру подряд. Всего в нынешнем сезоне на счету Еременко 16 (6+10) в 17 матчах при показателе полезности «+9».

Отметим, что белорус входит в Топ-10 защитников WHL по набранным результативным баллам.